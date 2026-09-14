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14.09.2026 20:27:13

NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend mit Einbussen

NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend mit Einbussen

Die Aktie von NVIDIA gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die NVIDIA-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 2,7 Prozent auf 212,50 USD ab.

NVIDIA
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Die NVIDIA-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,7 Prozent auf 212,50 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'282 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die NVIDIA-Aktie bei 208,94 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 211,21 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 15'566'175 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Bei 236,54 USD markierte der Titel am 15.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Kursplus von 11,31 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 31.03.2026 auf bis zu 164,28 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NVIDIA-Aktie 29,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,040 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,745 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NVIDIA am 26.08.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,46 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat NVIDIA mit einem Umsatz von insgesamt 96.22 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 105,85 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird für den 25.11.2026 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NVIDIA einen Gewinn von 9,26 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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