NVIDIA Aktie News: NVIDIA tendiert am Montagnachmittag südwärts

Die NVIDIA-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,1 Prozent auf 211,54 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'046 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der NVIDIA-Aktie ging bis auf 208,94 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 211,21 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9'134'126 NVIDIA-Aktien.

Am 15.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 236,54 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NVIDIA-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 31.03.2026 Kursverluste bis auf 164,28 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,745 USD. Im Vorjahr erhielten NVIDIA-Aktionäre 0,040 USD je Wertpapier. NVIDIA veröffentlichte am 26.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 2,46 USD gegenüber 1,08 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 96.22 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 105,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 46.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 25.11.2026 werden die Q3 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 9,26 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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