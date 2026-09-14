Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’879 0.8%  SPI 19’539 0.4%  Dow 52’532 -0.1%  DAX 25’441 -0.5%  Euro 0.9434 -0.4%  EStoxx50 6’260 -1.0%  Gold 4’298 -1.2%  Bitcoin 64’110 2.2%  Dollar 0.8168 0.0%  Öl 107.1 2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Novartis1200526Nestlé3886335Partners Group2460882Luzerner Kantonalbank125293061
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Strategy-Aktie im Fokus: CEO rechtfertigt Bitcoin-Veräusserung und dann teuren Rückkauf
DEUTZ-Aktie bricht ein: Neue Aktien sollen frisches Geld bringen
Sandoz-Aktie: Anleihe über 500 Millionen Euro platziert
Tesla-Aktie im Fokus: E-Lastwagen ab 2027 in Europa
Novo Nordisk-Aktie: Neuer Name „Novo“ für die nächste Comeback-Phase
Suche...

NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.09.2026 16:29:00

NVIDIA Aktie News: NVIDIA tendiert am Montagnachmittag südwärts

NVIDIA Aktie News: NVIDIA tendiert am Montagnachmittag südwärts

Die Aktie von NVIDIA gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die NVIDIA-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,1 Prozent auf 211,54 USD.

NVIDIA
172.72 CHF -3.70%
Kaufen Verkaufen

Die NVIDIA-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,1 Prozent auf 211,54 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'046 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der NVIDIA-Aktie ging bis auf 208,94 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 211,21 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9'134'126 NVIDIA-Aktien.

Am 15.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 236,54 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NVIDIA-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 31.03.2026 Kursverluste bis auf 164,28 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,745 USD. Im Vorjahr erhielten NVIDIA-Aktionäre 0,040 USD je Wertpapier. NVIDIA veröffentlichte am 26.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 2,46 USD gegenüber 1,08 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 96.22 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 105,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 46.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 25.11.2026 werden die Q3 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 9,26 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Tesla- und SpaceX-Chef Musk: KI übertrifft Menschen bis Ende 2027 bei digitalen Tätigkeiten

Kaufsignale für Wachstumsaktien wie NVIDIA, Micron & SpaceX mehren sich - kommt jetzt die grosse Wende?

QUALCOMM-Aktie vs. NVIDIA-Aktie: Amazon-Chip-Deal wirbelt KI-Rangliste durcheinander

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3415 19.03.2027 158090744
Long 11.8984 18.12.2026 152901548
Long 172.5263 18.09.2026 152901541
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.7657 15.04 154718651
Long 10.8221 10.38 159380633
Long 18.7962 6.31 158786663
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.6356 7.63 156742309
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -11.30 116116852
Long 10 -9.96 153821610
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?