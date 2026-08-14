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14.08.2026 20:27:13

NVIDIA Aktie News: NVIDIA verteidigt Stellung am Abend

NVIDIA Aktie News: NVIDIA verteidigt Stellung am Abend

Die Aktie von NVIDIA zeigt sich am Freitagabend ohne grosse Bewegung. Mit einem Wert von 225,49 USD bewegte sich die NVIDIA-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

NVIDIA
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Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 20:26 Uhr die NVIDIA-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 225,49 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'696 Punkten tendiert. Die NVIDIA-Aktie legte bis auf 227,48 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das Tagestief markierte die NVIDIA-Aktie bei 224,50 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 226,94 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 8'014'263 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (236,54 USD) erklomm das Papier am 15.05.2026. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 4,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 164,07 USD am 06.09.2025. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 37,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für NVIDIA-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,040 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,648 USD belaufen. Am 20.05.2026 äusserte sich NVIDIA zu den Kennzahlen des am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,39 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,76 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NVIDIA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 85,23 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 81.62 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 44.06 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte NVIDIA am 26.08.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können NVIDIA-Anleger Experten zufolge am 01.09.2027 werfen.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA im Jahr 2027 9,00 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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