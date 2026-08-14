Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’377 -0.7%  SPI 20’292 -0.6%  Dow 53’744 -0.2%  DAX 26’427 0.5%  Euro 0.9398 0.2%  EStoxx50 6’537 -0.1%  Gold 4’389 0.9%  Bitcoin 50’882 -1.4%  Dollar 0.8112 -0.4%  Öl 88.0 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882On113454047Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Feste vs. flexible Gewichtung: Multi-Asset-ETFs im Vergleich
Allianz-Aktie: Neutral-Bewertung durch JP Morgan Chase & Co.
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Nachmittag am Kryptomarkt
Strategy-Aktie: CEO Phong Le plant erneuten Ausbau der Bitcoin-Reserven bis Jahresende
S&P-500-Aufnahme lässt Reddit-Aktie hochschiessen - doch Analysten warnen vor Wachstumsrisiken
Suche...
Plus500 Depot

NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.08.2026 16:29:00

NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Freitagnachmittag höher

NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Freitagnachmittag höher

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 226,17 USD.

NVIDIA
182.88 CHF 0.39%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr stieg die NVIDIA-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 226,17 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'756 Punkten notiert. Die NVIDIA-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 227,48 USD aus. Bei 226,94 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten NVIDIA-Aktien beläuft sich auf 3'543'075 Stück.

Bei einem Wert von 236,54 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.05.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NVIDIA-Aktie somit 4,38 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 06.09.2025 Kursverluste bis auf 164,07 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 27,46 Prozent Luft nach unten.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,040 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,648 USD. NVIDIA liess sich am 20.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,39 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,76 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat NVIDIA 81.62 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 85,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 44.06 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.08.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 01.09.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 9,00 USD je Aktie in den NVIDIA-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

NVIDIA-Aktie im Fokus: Jensen Huang warnt eindringlich im Ringen um KI-Souveränität

Alphabet-Aktie im Fokus: NVIDIAs Milliarden-Deal setzt Googles Chip-Pläne unter Druck

CoreWeave-Aktie springt hoch: Neue Milliarden-Aufträge und angehobene Prognose

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3163 18.12.2026 152901548
Long 12.1939 18.12.2026 155498013
Long 182.9085 18.09.2026 156740745
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.6561 11.94 159437150
Long 10.4519 6.20 158786661
Long 13.5586 4.01 158841490
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.1729 10.54 155882012
Short 11.0854 5.65 155496909
Short 21.5186 1.60 158786587
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -17.02 116116852
Long 10 -61.00 143965836
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu NVIDIA Corp.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
03.08.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
22.07.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

17:22 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 24.50% p.a. Barrier Reverse Convertible auf SanDisk
09:19 Marktüberblick: RWE nach Zahlen gesucht
09:13 SMI stoppt Abwärtsbewegung
06:26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – 100-Tage-Linie als Widerstand
13.08.26 Logo WHS Palantir wächst um 93 % – beginnt jetzt die nächste Rallye?
13.08.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Tecan Group AG
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
13.08.26 Der Kakaopreis ist nicht alles: süsses Geschäft, harte Realität
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’995.21 19.30 SD2BJU
Short 15’292.65 13.99 S4BTCU
Short 15’847.09 8.99 SEB6CU
SMI-Kurs: 14’377.27 14.08.2026 17:24:35
Long 13’801.77 19.56 SGBRFU
Long 13’494.39 13.79 SJB42U
Long 12’917.53 8.94 SXEBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie zieht deutlich an: Millionen-Auftrag aus Dänemark
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Aktien New York Schluss: Unternehmensausblicke hieven Tech-Sektor höher
Aktie fällt zweistellig: Swissquote senkt Jahresziele wegen Krypto-Schwäche
SpaceX-Aktie am Scheideweg: Milliarden an Aktien drohen den Markt zu fluten
Kuros-Aktie im Plus: Erstmals schwarze Zahlen - Jahresziele bestätigt
Komax-Aktie mit Kurssprung: Weniger Umsatz und erneut Verlust - Ausblick stösst auf recht positives Echo
Goldpreis: Ist der stärkste Belastungsfaktor nach den Inflationsdaten überwunden?
NVIDIA-Aktie im Fokus: Jensen Huang warnt eindringlich im Ringen um KI-Souveränität
Adyen-Aktie im Höhenflug: Umsatzprognose leicht erhöht - Zukäufe drücken etwas auf Profitabilität

Top-Rankings

Aktien Empfehlungen KW 26/33: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 26/33. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: Lightspring / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.