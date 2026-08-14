NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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14.08.2026 16:29:00
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Freitagnachmittag höher
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 226,17 USD.
Um 16:28 Uhr stieg die NVIDIA-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 226,17 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'756 Punkten notiert. Die NVIDIA-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 227,48 USD aus. Bei 226,94 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten NVIDIA-Aktien beläuft sich auf 3'543'075 Stück.
Bei einem Wert von 236,54 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.05.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NVIDIA-Aktie somit 4,38 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 06.09.2025 Kursverluste bis auf 164,07 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 27,46 Prozent Luft nach unten.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,040 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,648 USD. NVIDIA liess sich am 20.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,39 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,76 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat NVIDIA 81.62 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 85,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 44.06 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.08.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 01.09.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 9,00 USD je Aktie in den NVIDIA-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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