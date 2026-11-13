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13.11.2026 20:27:13
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von NVIDIA. Zuletzt fiel die NVIDIA-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 162,56 USD ab.
Um 20:26 Uhr fiel die NVIDIA-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 162,56 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 25'134 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NVIDIA-Aktie bisher bei 158,39 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 170,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 57'874'187 NVIDIA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 243,37 USD erreichte der Titel am 07.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NVIDIA-Aktie somit 33,20 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 148,80 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2026). Mit Abgaben von 8,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem NVIDIA seine Aktionäre 2026 mit 0,040 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,784 USD je Aktie ausschütten. Am 26.08.2026 hat NVIDIA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,46 USD gegenüber 1,08 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 96.22 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 105,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NVIDIA einen Umsatz von 46.74 Mrd. USD eingefahren.
Die Kennzahlen für Q3 2027 dürfte NVIDIA am 17.11.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2028-Bilanz auf den 23.11.2027.
Experten gehen davon aus, dass NVIDIA im Jahr 2027 9,29 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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