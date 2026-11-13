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13.11.2026 16:29:00
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Freitagnachmittag schwächer
Die Aktie von NVIDIA gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der NVIDIA-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,4 Prozent auf 160,58 USD.
Der NVIDIA-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 3,4 Prozent auf 160,58 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 24'911 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die NVIDIA-Aktie bis auf 160,45 USD. Bei 170,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 29'055'563 NVIDIA-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2026 bei 243,37 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NVIDIA-Aktie somit 34,02 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.11.2026 bei 148,80 USD. Mit einem Kursverlust von 7,33 Prozent würde die NVIDIA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 0,040 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,784 USD je NVIDIA-Aktie. NVIDIA veröffentlichte am 26.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,08 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 105,85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 96.22 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 46.74 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die kommende Q3 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.11.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2028-Bilanz können NVIDIA-Anleger Experten zufolge am 23.11.2027 werfen.
Von Analysten wird erwartet, dass NVIDIA im Jahr 2027 9,29 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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