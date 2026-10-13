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13.10.2026 20:27:13

NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend gesucht

NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend gesucht

Die Aktie von NVIDIA zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die NVIDIA-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 227,38 USD.

NVIDIA
191.04 CHF 1.43%
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Um 20:26 Uhr stieg die NVIDIA-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 227,38 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 27'209 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die NVIDIA-Aktie bisher bei 227,63 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 224,40 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10'116'106 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 243,37 USD erreichte der Titel am 07.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,03 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.03.2026 bei 164,28 USD. Mit Abgaben von 27,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,784 USD, nach 0,040 USD im Jahr 2026. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte NVIDIA am 26.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,46 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie vermeldet. NVIDIA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 96.22 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 105,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 46.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2027 dürfte NVIDIA am 25.11.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA im Jahr 2027 9,28 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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