NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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13.08.2026 16:29:00
NVIDIA Aktie News: NVIDIA gewinnt am Nachmittag an Boden
Die Aktie von NVIDIA gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die NVIDIA-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 226,17 USD.
Im NASDAQ-Handel gewannen die NVIDIA-Papiere um 16:28 Uhr 0,9 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'841 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die NVIDIA-Aktie zog in der Spitze bis auf 227,23 USD an. Bei 225,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 5'882'743 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 15.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 236,54 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,59 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.09.2025 Kursverluste bis auf 164,07 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 37,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten NVIDIA-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,040 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,648 USD aus. Am 20.05.2026 legte NVIDIA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 2,39 USD. Im letzten Jahr hatte NVIDIA einen Gewinn von 0,76 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 81.62 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 85,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 44.06 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 26.08.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 01.09.2027 dürfte NVIDIA die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass NVIDIA ein EPS in Höhe von 9,00 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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