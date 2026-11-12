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12.11.2026 20:27:13
NVIDIA Aktie News: NVIDIA verliert am Donnerstagabend kräftig
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von NVIDIA. Der NVIDIA-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 5,4 Prozent auf 164,34 USD.
Das Papier von NVIDIA gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 5,4 Prozent auf 164,34 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 25'393 Punkten steht. Der Kurs der NVIDIA-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 148,80 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 151,00 USD. Von der NVIDIA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 141'195'289 Stück gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 243,37 USD. Dieser Kurs wurde am 07.10.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 48,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 148,80 USD fiel das Papier am 12.11.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,040 USD an NVIDIA-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,784 USD. Am 26.08.2026 hat NVIDIA die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,46 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat NVIDIA 96.22 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 105,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 46.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2027 dürfte NVIDIA am 17.11.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2028 rechnen Experten am 23.11.2027.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem NVIDIA-Gewinn in Höhe von 9,29 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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