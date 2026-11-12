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12.11.2026 16:29:00
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Donnerstagnachmittag im Ausverkauf
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 7,5 Prozent auf 160,77 USD.
Die NVIDIA-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 7,5 Prozent im Minus bei 160,77 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 25'335 Punkten steht. In der Spitze büsste die NVIDIA-Aktie bis auf 148,80 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 151,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 83'787'597 NVIDIA-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2026 bei 243,37 USD. Mit einem Zuwachs von 51,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 148,80 USD ab. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 7,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem NVIDIA seine Aktionäre 2026 mit 0,040 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,784 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte NVIDIA am 26.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,46 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NVIDIA ein EPS von 1,08 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat NVIDIA 96.22 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 105,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 46.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
NVIDIA wird die nächste Bilanz für Q3 2027 voraussichtlich am 17.11.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2028-Bilanz können NVIDIA-Anleger Experten zufolge am 23.11.2027 werfen.
Den erwarteten Gewinn je NVIDIA-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 9,29 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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