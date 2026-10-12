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12.10.2026 16:29:00

NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Nachmittag mit Abschlägen

NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Nachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 225,35 USD.

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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 225,35 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 27'255 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die NVIDIA-Aktie bis auf 225,31 USD. Bei 228,75 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 4'129'911 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Am 07.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 243,37 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Kursplus von 8,00 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 31.03.2026 Kursverluste bis auf 164,28 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 37,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,040 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,784 USD je NVIDIA-Aktie. NVIDIA gewährte am 26.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,46 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,08 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 96.22 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 105,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46.74 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird für den 25.11.2026 terminiert.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem NVIDIA-Gewinn in Höhe von 9,28 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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