NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Mittwochnachmittag höher

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von NVIDIA zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,3 Prozent auf 222,58 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'621 Punkten liegt. In der Spitze gewann die NVIDIA-Aktie bis auf 224,04 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 220,80 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten NVIDIA-Aktien beläuft sich auf 6'085'797 Stück.

Bei 236,54 USD erreichte der Titel am 15.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 06.09.2025 auf bis zu 164,07 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NVIDIA-Aktie 35,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten NVIDIA-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,040 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,648 USD aus. Am 20.05.2026 legte NVIDIA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 2,39 USD. Im letzten Jahr hatte NVIDIA einen Gewinn von 0,76 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat NVIDIA 81.62 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 85,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 44.06 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 26.08.2026 terminiert. NVIDIA dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 01.09.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 9,00 USD je Aktie in den NVIDIA-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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