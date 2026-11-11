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11.11.2026 20:27:13
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend mit Kursplus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von NVIDIA. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 4,1 Prozent auf 175,87 USD zu.
Um 20:26 Uhr stieg die NVIDIA-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 4,1 Prozent auf 175,87 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 25'535 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die NVIDIA-Aktie bei 177,53 USD. Bei 172,64 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der NVIDIA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 36'866'268 Stück gehandelt.
Am 07.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 243,37 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 38,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 164,28 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2026). Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 6,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
NVIDIA-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,040 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,784 USD belaufen. NVIDIA veröffentlichte am 26.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,46 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 105,85 Prozent auf 96.22 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 46.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird für den 17.11.2026 terminiert. Einen Blick in die Q3 2028-Bilanz können NVIDIA-Anleger Experten zufolge am 23.11.2027 werfen.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 9,29 USD je NVIDIA-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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NVIDIA am 11.11.2026
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