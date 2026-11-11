NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die NVIDIA-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 172,07 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 25'370 Punkten liegt. Der Kurs der NVIDIA-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 175,13 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 172,64 USD. Zuletzt wechselten 18'806'981 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 243,37 USD erreichte der Titel am 07.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 41,44 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 164,28 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NVIDIA-Aktie 4,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

NVIDIA-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,040 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,784 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NVIDIA am 26.08.2026. Das EPS wurde auf 2,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 96.22 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 46.74 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2027 wird am 17.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2028-Bilanz auf den 23.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass NVIDIA im Jahr 2027 9,29 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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