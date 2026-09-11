NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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11.09.2026 20:27:13
NVIDIA Aktie News: NVIDIA präsentiert sich am Freitagabend stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von NVIDIA. Zuletzt konnte die Aktie von NVIDIA zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 219,17 USD.
Das Papier von NVIDIA legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 219,17 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'373 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die NVIDIA-Aktie bis auf 222,00 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 221,11 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 9'311'672 NVIDIA-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 15.05.2026 auf bis zu 236,54 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NVIDIA-Aktie 7,93 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 164,28 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie.
Nach 0,040 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,745 USD je NVIDIA-Aktie. Am 26.08.2026 lud NVIDIA zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. In Sachen EPS wurden 2,46 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NVIDIA 1,08 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 96.22 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 105,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NVIDIA einen Umsatz von 46.74 Mrd. USD eingefahren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.11.2026 erfolgen.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,26 USD je NVIDIA-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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