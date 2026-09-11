NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Nachmittag höher

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,4 Prozent auf 221,41 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'397 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die NVIDIA-Aktie bei 222,00 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 221,11 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 4'308'847 NVIDIA-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 236,54 USD. Dieser Kurs wurde am 15.05.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Kursplus von 6,83 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.03.2026 bei 164,28 USD. Mit einem Kursverlust von 25,80 Prozent würde die NVIDIA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,040 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,745 USD je NVIDIA-Aktie. Am 26.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,46 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 96.22 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 105,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 46.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.11.2026 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NVIDIA-Aktie in Höhe von 9,26 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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