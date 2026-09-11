NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
11.09.2026 16:29:00
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Nachmittag höher
Die Aktie von NVIDIA zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von NVIDIA legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 221,41 USD.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,4 Prozent auf 221,41 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'397 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die NVIDIA-Aktie bei 222,00 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 221,11 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 4'308'847 NVIDIA-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 236,54 USD. Dieser Kurs wurde am 15.05.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Kursplus von 6,83 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.03.2026 bei 164,28 USD. Mit einem Kursverlust von 25,80 Prozent würde die NVIDIA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 0,040 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,745 USD je NVIDIA-Aktie. Am 26.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,46 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 96.22 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 105,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 46.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommende Q3 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.11.2026 veröffentlicht.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NVIDIA-Aktie in Höhe von 9,26 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie
Tesla- und SpaceX-Chef Musk: KI übertrifft Menschen bis Ende 2027 bei digitalen Tätigkeiten
Kaufsignale für Wachstumsaktien wie NVIDIA, Micron & SpaceX mehren sich - kommt jetzt die grosse Wende?
QUALCOMM-Aktie vs. NVIDIA-Aktie: Amazon-Chip-Deal wirbelt KI-Rangliste durcheinander
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
20:03
|Börse New York: Dow Jones am Freitagnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
20:03
|Börse New York: NASDAQ Composite verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.ch)
|
20:03
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 am Freitagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
18:00
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich mittags fester (finanzen.ch)
|
18:00
|Optimismus in New York: S&P 500 liegt am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
18:00
|Zuversicht in New York: Dow Jones am Mittag freundlich (finanzen.ch)
|
16:29
|NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Nachmittag höher (finanzen.ch)
|
16:00
|S&P 500 aktuell: S&P 500-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: SMI und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel etwas zu. An der Wall Street sind grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.