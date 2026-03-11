Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

11.03.2026

NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Nachmittag auf grünem Terrain

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 185,54 USD.

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 185,54 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 22'726 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die NVIDIA-Aktie bis auf 187,62 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 185,91 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 10'163'730 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Am 30.10.2025 markierte das Papier bei 212,15 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 12,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 86,63 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 53,31 Prozent würde die NVIDIA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,044 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete NVIDIA 0,040 USD aus. Die Bilanz zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NVIDIA am 25.02.2026. Das EPS wurde auf 1,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 68.13 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 39.33 Mrd. USD umgesetzt.

NVIDIA wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 27.05.2026 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 8,25 USD je NVIDIA-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

NVIDIA und AMD im Abseits? DeepSeek lässt Chip-Giganten zittern

Nach NVIDIA-Deal: Lumentum-Aktie steigt weiter - kommt bald der Sprung in den S&P 500?

NVIDIA setzt offenbar auf Samsung und SK hynix als HBM4-Lieferanten für Vera Rubin - So reagieren die Aktien

09.03.26 NVIDIA Buy UBS AG
26.02.26 NVIDIA Buy UBS AG
26.02.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
26.02.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
26.02.26 NVIDIA Overweight Barclays Capital
