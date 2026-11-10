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10.11.2026 20:27:13
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend im Tiefenrausch
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von NVIDIA. Zuletzt fiel die NVIDIA-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 5,6 Prozent auf 168,60 USD ab.
Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 5,6 Prozent auf 168,60 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 24'984 Punkten steht. Der Kurs der NVIDIA-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 166,25 USD nach. Mit einem Wert von 174,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 56'498'211 NVIDIA-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (243,37 USD) erklomm das Papier am 07.10.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NVIDIA-Aktie somit 30,72 Prozent niedriger. Am 31.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 164,28 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 2,56 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,040 USD an NVIDIA-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,784 USD. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte NVIDIA am 26.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,46 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 96.22 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 46.74 Mrd. USD umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2027 wird am 17.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2028-Bilanz am 23.11.2027.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem NVIDIA-Gewinn in Höhe von 9,29 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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