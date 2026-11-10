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10.11.2026 16:29:00
NVIDIA Aktie News: NVIDIA wird am Nachmittag ausgebremst
Die Aktie von NVIDIA gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 3,2 Prozent auf 172,97 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für die NVIDIA-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,2 Prozent auf 172,97 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 25'168 Punkten liegt. Die NVIDIA-Aktie gab in der Spitze bis auf 170,12 USD nach. Bei 174,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 24'371'850 NVIDIA-Aktien den Besitzer.
Am 07.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 243,37 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NVIDIA-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.03.2026 bei 164,28 USD. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 5,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem im Jahr 2026 0,040 USD an NVIDIA-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,784 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NVIDIA am 26.08.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,46 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 96.22 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 46.74 Mrd. USD umgesetzt.
Die kommende Q3 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.11.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 23.11.2027 dürfte NVIDIA die Q3 2028-Finanzergebnisse präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NVIDIA-Aktie in Höhe von 9,29 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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