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10.09.2026 20:27:13
NVIDIA Aktie News: NVIDIA tendiert am Donnerstagabend schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von NVIDIA. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,5 Prozent auf 218,16 USD.
Um 20:26 Uhr rutschte die NVIDIA-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,5 Prozent auf 218,16 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'085 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der NVIDIA-Aktie ging bis auf 217,20 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 220,52 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 11'621'555 NVIDIA-Aktien.
Am 15.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 236,54 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NVIDIA-Aktie somit 7,77 Prozent niedriger. Am 31.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 164,28 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 24,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Zuletzt erhielten NVIDIA-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,040 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,745 USD aus. Am 26.08.2026 legte NVIDIA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. NVIDIA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,08 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 96.22 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 105,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 46.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2027 dürfte NVIDIA am 25.11.2026 präsentieren.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 9,26 USD je NVIDIA-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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