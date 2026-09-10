NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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10.09.2026 16:29:00
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Nachmittag mit Kurseinbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 218,19 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 2,5 Prozent auf 218,19 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'110 Punkten liegt. In der Spitze fiel die NVIDIA-Aktie bis auf 217,20 USD. Bei 220,52 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 5'286'539 NVIDIA-Aktien.
Bei einem Wert von 236,54 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.05.2026). Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 7,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 164,28 USD fiel das Papier am 31.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 32,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem NVIDIA seine Aktionäre 2026 mit 0,040 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,745 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NVIDIA am 26.08.2026 vor. In Sachen EPS wurden 2,46 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NVIDIA 1,08 USD je Aktie eingenommen. NVIDIA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 96.22 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 105,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 46.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die kommende Q3 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.11.2026 veröffentlicht.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 9,26 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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