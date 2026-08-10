NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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10.08.2026 20:27:13
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend billiger
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 218,74 USD.
Die NVIDIA-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 218,74 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'573 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NVIDIA-Aktie bisher bei 216,77 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 223,20 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 12'908'490 NVIDIA-Aktien.
Bei 236,54 USD markierte der Titel am 15.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,14 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 06.09.2025 Kursverluste bis auf 164,07 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 24,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
NVIDIA-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,040 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,648 USD belaufen. NVIDIA liess sich am 20.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,39 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 81.62 Mrd. USD gegenüber 44.06 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Am 26.08.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von NVIDIA veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von NVIDIA rechnen Experten am 01.09.2027.
Experten gehen davon aus, dass NVIDIA im Jahr 2027 9,00 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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