NVIDIA Aktie News: Anleger schicken NVIDIA am Nachmittag auf rotes Terrain

Die NVIDIA-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 222,08 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'698 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die NVIDIA-Aktie bis auf 221,46 USD. Bei 223,20 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der NVIDIA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'888'779 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 236,54 USD erreichte der Titel am 15.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,51 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 164,07 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.09.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 26,12 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,648 USD, nach 0,040 USD im Jahr 2026. Am 20.05.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 2,39 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,76 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 85,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 81.62 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 44.06 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von NVIDIA wird am 26.08.2026 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von NVIDIA rechnen Experten am 01.09.2027.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass NVIDIA ein EPS in Höhe von 9,00 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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