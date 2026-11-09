NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Montagabend im Ausverkauf

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 5,5 Prozent auf 176,39 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 25'209 Punkten notiert. In der Spitze fiel die NVIDIA-Aktie bis auf 170,25 USD. Bei 173,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 65'868'459 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 243,37 USD erreichte der Titel am 07.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NVIDIA-Aktie somit 27,52 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.03.2026 bei 164,28 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

NVIDIA-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,040 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,784 USD belaufen. Am 26.08.2026 lud NVIDIA zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,46 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NVIDIA ein EPS von 1,08 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NVIDIA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 105,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 96.22 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 46.74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2027-Bilanzvorlage von NVIDIA wird am 17.11.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2028-Bilanz von NVIDIA rechnen Experten am 23.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je NVIDIA-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 9,29 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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