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09.11.2026 16:29:00
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Montagnachmittag im Minusbereich
Die Aktie von NVIDIA gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die NVIDIA-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 179,60 USD abwärts.
Die NVIDIA-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,8 Prozent auf 179,60 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 25'162 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die NVIDIA-Aktie bis auf 170,25 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 173,00 USD. Von der NVIDIA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 35'547'913 Stück gehandelt.
Am 07.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 243,37 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NVIDIA-Aktie 35,51 Prozent zulegen. Am 31.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 164,28 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 8,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
NVIDIA-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,040 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,784 USD belaufen. NVIDIA liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,46 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 96.22 Mrd. USD – ein Plus von 105,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NVIDIA 46.74 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Kennzahlen für Q3 2027 dürfte NVIDIA am 17.11.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 23.11.2027 dürfte NVIDIA die Q3 2028-Finanzergebnisse präsentieren.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass NVIDIA ein EPS in Höhe von 9,29 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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