NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend mit roter Tendenz

Die NVIDIA-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 229,66 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 27'363 Punkten realisiert. Die NVIDIA-Aktie gab in der Spitze bis auf 229,11 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 233,80 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9'038'495 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Am 07.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 243,37 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 5,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.03.2026 bei 164,28 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 28,47 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für NVIDIA-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,040 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,784 USD ausgeschüttet werden. NVIDIA gewährte am 26.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,46 USD, nach 1,08 USD im Vorjahresvergleich. NVIDIA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 96.22 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 105,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 46.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 25.11.2026 dürfte die Q3 2027-Bilanz von NVIDIA veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA im Jahr 2027 9,28 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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