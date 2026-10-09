NVIDIA Aktie News: NVIDIA verteuert sich am Freitagnachmittag

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 231,16 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 27'312 Punkten tendiert. Die NVIDIA-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 233,89 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 233,80 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'923'210 NVIDIA-Aktien.

Am 07.10.2026 markierte das Papier bei 243,37 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 5,28 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 164,28 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,93 Prozent.

Nach 0,040 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,784 USD je NVIDIA-Aktie. Am 26.08.2026 äusserte sich NVIDIA zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,46 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NVIDIA ein EPS von 1,08 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NVIDIA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 105,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 96.22 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 46.74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

NVIDIA wird die nächste Bilanz für Q3 2027 voraussichtlich am 25.11.2026 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 9,28 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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