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09.09.2026 20:27:13

NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend im Minus

NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend im Minus

Die Aktie von NVIDIA gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die NVIDIA-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 224,11 USD ab.

NVIDIA
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Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 224,11 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'259 Punkten steht. Das Tagestief markierte die NVIDIA-Aktie bei 223,51 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 225,35 USD. Bisher wurden via NASDAQ 8'717'003 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 236,54 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.05.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 5,55 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 31.03.2026 auf bis zu 164,28 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 26,70 Prozent Luft nach unten.

NVIDIA-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,040 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,745 USD aus. NVIDIA liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. NVIDIA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,08 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 105,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 96.22 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 46.74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird am 25.11.2026 erwartet.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,26 USD je NVIDIA-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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