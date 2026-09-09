NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

Um 16:28 Uhr fiel die NVIDIA-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 224,11 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'293 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die NVIDIA-Aktie bis auf 223,82 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 225,35 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten NVIDIA-Aktien beläuft sich auf 3'932'707 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (236,54 USD) erklomm das Papier am 15.05.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NVIDIA-Aktie somit 5,25 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.03.2026 (164,28 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 26,70 Prozent Luft nach unten.

NVIDIA-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,040 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,745 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte NVIDIA am 26.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,46 USD. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 1,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 105,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 96.22 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 46.74 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

NVIDIA wird die nächste Bilanz für Q3 2027 voraussichtlich am 25.11.2026 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je NVIDIA-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 9,26 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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