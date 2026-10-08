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08.10.2026 20:27:13

NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend mit roten Vorzeichen

NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend mit roten Vorzeichen

Die Aktie von NVIDIA gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,0 Prozent auf 230,26 USD.

NVIDIA
195.09 CHF -0.89%
Kaufen Verkaufen

Die NVIDIA-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 230,26 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 27'206 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte NVIDIA-Aktie bei 229,85 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 234,96 USD. Bisher wurden via NASDAQ 12'945'369 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 243,37 USD an. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 5,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 164,28 USD am 31.03.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten NVIDIA-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,040 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,784 USD aus. Am 26.08.2026 hat NVIDIA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,46 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie vermeldet. NVIDIA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 96.22 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 105,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 46.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2027 dürfte NVIDIA am 25.11.2026 vorlegen.

In der NVIDIA-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 9,28 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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