NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die NVIDIA-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 235,76 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 27'463 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die NVIDIA-Aktie bis auf 233,71 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 234,96 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4'060'512 NVIDIA-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2026 auf bis zu 243,37 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 3,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 164,28 USD ab. Mit Abgaben von 30,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten NVIDIA-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,040 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,784 USD aus. Am 26.08.2026 lud NVIDIA zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Es stand ein EPS von 2,46 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 1,08 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat NVIDIA mit einem Umsatz von insgesamt 96.22 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 105,85 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2027 dürfte NVIDIA am 25.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,28 USD je NVIDIA-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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