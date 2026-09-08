NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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08.09.2026 20:27:13
NVIDIA Aktie News: NVIDIA tendiert am Abend südwärts
Die Aktie von NVIDIA gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die NVIDIA-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 226,02 USD abwärts.
Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,9 Prozent auf 226,02 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'466 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NVIDIA-Aktie bisher bei 225,47 USD. Bei 233,14 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 14'161'735 NVIDIA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Mit einem Kursgewinn bis auf 236,54 USD erreichte der Titel am 15.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NVIDIA-Aktie somit 4,45 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.03.2026 bei 164,28 USD. Mit Abgaben von 27,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten NVIDIA-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,040 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,745 USD aus. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte NVIDIA am 26.08.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,46 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,08 USD je Aktie in den Büchern standen. NVIDIA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 96.22 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 105,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 46.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Mit der Q3 2027-Bilanzvorlage von NVIDIA wird am 25.11.2026 gerechnet.
Experten taxieren den NVIDIA-Gewinn für das Jahr 2027 auf 9,26 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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