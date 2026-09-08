NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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08.09.2026 16:29:00
NVIDIA Aktie News: NVIDIA tendiert am Dienstagnachmittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 228,87 USD ab.
Die NVIDIA-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 228,87 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'381 Punkten steht. Das Tagestief markierte die NVIDIA-Aktie bei 228,06 USD. Bei 233,14 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 6'049'551 NVIDIA-Aktien.
Am 15.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 236,54 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 3,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 164,28 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie.
Nachdem im Jahr 2026 0,040 USD an NVIDIA-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,745 USD aus. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NVIDIA am 26.08.2026. NVIDIA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,08 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat NVIDIA mit einem Umsatz von insgesamt 96.22 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 105,85 Prozent gesteigert.
Voraussichtlich am 25.11.2026 dürfte NVIDIA Anlegern einen Blick in die Q3 2027-Bilanz gewähren.
In der NVIDIA-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 9,26 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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