NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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07.10.2026 20:27:13
NVIDIA Aktie News: NVIDIA gibt am Abend nach
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 236,98 USD nach.
Die NVIDIA-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 236,98 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 27'510 Punkten steht. In der Spitze fiel die NVIDIA-Aktie bis auf 236,65 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 237,65 USD. Bisher wurden heute 8'248'224 NVIDIA-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (243,37 USD) erklomm das Papier am 06.10.2026. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 2,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 31.03.2026 auf bis zu 164,28 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für NVIDIA-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,040 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,784 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte NVIDIA am 26.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,46 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie vermeldet. NVIDIA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 96.22 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 105,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 46.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
NVIDIA wird die nächste Bilanz für Q3 2027 voraussichtlich am 25.11.2026 vorlegen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass NVIDIA einen Gewinn von 9,28 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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NVIDIA am 07.10.2026
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