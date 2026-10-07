NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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07.10.2026 16:29:00
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Mittwochnachmittag tiefer
Die Aktie von NVIDIA gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der NVIDIA-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 238,51 USD.
Der NVIDIA-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 238,51 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 27'412 Punkten steht. Das Tagestief markierte die NVIDIA-Aktie bei 237,06 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 237,65 USD. Der Tagesumsatz der NVIDIA-Aktie belief sich zuletzt auf 3'814'764 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.10.2026 bei 243,37 USD. Mit einem Zuwachs von 2,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 31.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 164,28 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 31,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2026 0,040 USD an NVIDIA-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,784 USD aus. Am 26.08.2026 hat NVIDIA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 1,08 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 96.22 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 46.74 Mrd. USD umgesetzt.
Mit der Q3 2027-Bilanzvorlage von NVIDIA wird am 25.11.2026 gerechnet.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem NVIDIA-Gewinn in Höhe von 9,28 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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NVIDIA am 07.10.2026
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