NVIDIA Aktie News: Anleger schicken NVIDIA am Abend ins Plus

Im NASDAQ-Handel gewannen die NVIDIA-Papiere um 20:26 Uhr 1,4 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'579 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 224,76 USD erreichte die NVIDIA-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 221,89 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 10'928'701 NVIDIA-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (236,54 USD) erklomm das Papier am 15.05.2026. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 6,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 164,07 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 26,14 Prozent sinken.

Nachdem NVIDIA seine Aktionäre 2026 mit 0,040 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,648 USD je Aktie ausschütten. Am 20.05.2026 hat NVIDIA die Kennzahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,39 USD gegenüber 0,76 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NVIDIA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 85,23 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 81.62 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 44.06 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.08.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von NVIDIA rechnen Experten am 01.09.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 9,00 USD je NVIDIA-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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