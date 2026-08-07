NVIDIA Aktie News: NVIDIA präsentiert sich am Nachmittag fester

Die NVIDIA-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 221,46 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'624 Punkten liegt. Der Kurs der NVIDIA-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 223,17 USD zu. Bei 221,89 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 4'178'702 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.05.2026 bei 236,54 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,81 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.09.2025 bei 164,07 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Verlust von 25,91 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,040 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,648 USD je NVIDIA-Aktie. NVIDIA liess sich am 20.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,39 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. NVIDIA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 81.62 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 85,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 44.06 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 26.08.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von NVIDIA rechnen Experten am 01.09.2027.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass NVIDIA ein EPS in Höhe von 9,00 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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