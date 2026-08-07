Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 54’037 0.3%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9344 -0.1%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’342 2.4%  Bitcoin 52’459 0.5%  Dollar 0.8079 -0.6%  Öl 82.1 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Amrize143013422Partners Group2460882Sandoz124359842Swiss Re12688156Sika41879292UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Novartis1200526Galderma133539272
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Berkshire Hathaway-Aktie: Warren Buffett setzt Hunderte Milliarden auf nur fünf Aktien
Cashflow-Schock bei Amazon, SpaceX und Lucid: Wer kann sich den KI-Boom leisten?
Versorgungsengpässe bei Lagern eröffnen Potenzial für Industrieaktien
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
KI-Boom auf Kredit: Goldman und JPMorgan bauen neue Milliarden-Wetten
Suche...
Plus500 Depot

NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.08.2026 16:29:00

NVIDIA Aktie News: NVIDIA präsentiert sich am Nachmittag fester

NVIDIA Aktie News: NVIDIA präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Aktie von NVIDIA gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die NVIDIA-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 221,46 USD.

NVIDIA
181.17 CHF 2.35%
Kaufen Verkaufen

Die NVIDIA-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 221,46 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'624 Punkten liegt. Der Kurs der NVIDIA-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 223,17 USD zu. Bei 221,89 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 4'178'702 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.05.2026 bei 236,54 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,81 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.09.2025 bei 164,07 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Verlust von 25,91 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,040 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,648 USD je NVIDIA-Aktie. NVIDIA liess sich am 20.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,39 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. NVIDIA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 81.62 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 85,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 44.06 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 26.08.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von NVIDIA rechnen Experten am 01.09.2027.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass NVIDIA ein EPS in Höhe von 9,00 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Micron-Aktie im Fokus: Musk-Aussagen befeuern Hoffnung auf Speicherboom

Rekordumsatz bei Foxconn durch NVIDIA-Boom: Wie geht es mit der Aktie weiter?

Dow Jones 30 Industrial-Wert NVIDIA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NVIDIA-Investment von vor 5 Jahren verdient

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3966 18.09.2026 151135920
Long 12.4467 17.06.2027 157879822
Long 40.0789 18.12.2026 156740746
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.6843 13.02 159380633
Long 10.6091 7.28 158786662
Long 13.3687 5.49 158786661
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.2191 11.54 155882012
Short 12.0237 4.00 156467251
Short 22.5444 2.14 157337440
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -16.29 116116852
Long 10 -11.76 143965845
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten