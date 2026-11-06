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06.11.2026 20:27:13
NVIDIA Aktie News: NVIDIA gewinnt am Abend
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von NVIDIA. Das Papier von NVIDIA legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,2 Prozent auf 187,44 USD.
Die NVIDIA-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 3,2 Prozent im Plus bei 187,44 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 24'650 Punkten liegt. In der Spitze gewann die NVIDIA-Aktie bis auf 194,89 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 191,28 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 24'491'366 NVIDIA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 243,37 USD markierte der Titel am 07.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NVIDIA-Aktie 29,84 Prozent zulegen. Am 31.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 164,28 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,36 Prozent.
NVIDIA-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,040 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,784 USD aus. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte NVIDIA am 26.08.2026 vor. Es stand ein EPS von 2,46 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 1,08 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 96.22 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 46.74 Mrd. USD umgesetzt.
Mit der Q3 2027-Bilanzvorlage von NVIDIA wird am 17.11.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2028-Bilanz am 23.11.2027.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass NVIDIA ein EPS in Höhe von 9,29 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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