NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Freitagnachmittag im Bullenmodus

Das Papier von NVIDIA legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 5,8 Prozent auf 192,05 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 24'747 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die NVIDIA-Aktie bis auf 194,89 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 191,28 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12'098'481 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (243,37 USD) erklomm das Papier am 07.10.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,72 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 31.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 164,28 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 14,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten NVIDIA-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,040 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,784 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NVIDIA am 26.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,46 USD gegenüber 1,08 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 96.22 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 105,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NVIDIA einen Umsatz von 46.74 Mrd. USD eingefahren.

NVIDIA wird die nächste Bilanz für Q3 2027 voraussichtlich am 17.11.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2028-Bilanz auf den 23.11.2027.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass NVIDIA ein EPS in Höhe von 9,29 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Per App US-Aktien erwerben: Indiens Anleger stürmen zu NVIDIA, Apple, SpaceX und Co.

Dow Jones 30 Industrial-Titel NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NVIDIA von vor 10 Jahren eingebracht

Erste Schätzungen: NVIDIA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel