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06.10.2026 20:27:13

NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend mit positiven Vorzeichen

NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend mit positiven Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 240,31 USD.

NVIDIA
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Im NASDAQ-Handel gewannen die NVIDIA-Papiere um 20:26 Uhr 0,6 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 27'647 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die NVIDIA-Aktie zog in der Spitze bis auf 243,37 USD an. Bei 242,10 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der NVIDIA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10'254'166 Stück gehandelt.

Bei 243,37 USD markierte der Titel am 06.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NVIDIA-Aktie somit 1,26 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.03.2026 (164,28 USD). Abschläge von 31,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,784 USD. Im Vorjahr hatte NVIDIA 0,040 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. NVIDIA liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,46 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NVIDIA ein EPS von 1,08 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 105,85 Prozent auf 96.22 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 46.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.11.2026 veröffentlicht.

In der NVIDIA-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 9,28 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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