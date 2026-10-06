NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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06.10.2026 16:29:00
NVIDIA Aktie News: NVIDIA gewinnt am Nachmittag an Boden
Die Aktie von NVIDIA gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 242,16 USD.
Um 16:28 Uhr stieg die NVIDIA-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 242,16 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 27'661 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die NVIDIA-Aktie bei 243,37 USD. Bei 242,10 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5'279'389 NVIDIA-Aktien umgesetzt.
Am 06.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 243,37 USD an. Gewinne von 0,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 164,28 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie.
Nachdem NVIDIA seine Aktionäre 2026 mit 0,040 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,784 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NVIDIA am 26.08.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,08 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NVIDIA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 105,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 96.22 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 46.74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2027 dürfte NVIDIA am 25.11.2026 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 9,28 USD je NVIDIA-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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