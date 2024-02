NVIDIA Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von NVIDIA

Die NVIDIA-Aktie notierte um 04:28 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 676,68 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 15'559 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NVIDIA-Aktie bisher bei 673,87 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 696,59 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 20'227'837 NVIDIA-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.02.2024 bei 697,54 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.02.2023 bei 204,22 USD. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 231,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

NVIDIA liess sich am 21.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.10.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 0,58 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NVIDIA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 205,51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18'120,00 USD im Vergleich zu 5'931,00 USD im Vorjahresquartal.

Die NVIDIA-Bilanz für Q4 2024 wird am 21.02.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 13.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 12,34 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch