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NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

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05.10.2026 20:27:13

NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Montagabend gefragt

NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Montagabend gefragt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von NVIDIA. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 237,82 USD zu.

NVIDIA
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Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,7 Prozent auf 237,82 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 27'465 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die NVIDIA-Aktie bei 237,98 USD. Mit einem Wert von 236,16 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der NVIDIA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10'750'935 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 237,98 USD erreichte der Titel am 05.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NVIDIA-Aktie somit 0,07 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 164,28 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 30,92 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2026 0,040 USD an NVIDIA-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,785 USD aus. NVIDIA gewährte am 26.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,46 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 1,08 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat NVIDIA mit einem Umsatz von insgesamt 96.22 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 105,85 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird am 25.11.2026 erwartet.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem NVIDIA-Gewinn in Höhe von 9,27 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Long 98.5441 18.12.2026 156740746
Typ Hebel Verfall Valor
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Long 11.2684 5.88 160644807
Long 14.6072 3.77 160644806
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 21.9108 1.21 160421128
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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