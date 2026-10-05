NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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05.10.2026 16:29:00
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Nachmittag mit Aufschlag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 237,11 USD.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von NVIDIA zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,4 Prozent auf 237,11 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 27'392 Punkten liegt. Der Kurs der NVIDIA-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 237,86 USD zu. Bei 236,16 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4'766'064 NVIDIA-Aktien umgesetzt.
Am 02.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 237,86 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,32 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.03.2026 (164,28 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
NVIDIA-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,040 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,785 USD belaufen. Am 26.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,46 USD. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 1,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 105,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 96.22 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 46.74 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.11.2026 erfolgen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass NVIDIA einen Gewinn von 9,27 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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