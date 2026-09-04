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04.09.2026 20:27:13

NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Freitagabend gefragt

NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Freitagabend gefragt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 230,27 USD.

NVIDIA
187.65 CHF 2.12%
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Das Papier von NVIDIA legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 230,27 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'475 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die NVIDIA-Aktie bei 234,76 USD. Bei 231,12 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten NVIDIA-Aktien beläuft sich auf 16'727'783 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 15.05.2026 auf bis zu 236,54 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 2,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 164,07 USD fiel das Papier am 06.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 28,75 Prozent würde die NVIDIA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,745 USD. Im Vorjahr hatte NVIDIA 0,040 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NVIDIA am 26.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,46 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 96.22 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 46.74 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.11.2026 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass NVIDIA im Jahr 2027 9,26 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4504 18.12.2026 153823236
Long 11.8781 17.06.2027 157879822
Long 379.9699 18.09.2026 156468961
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.4402 12.99 158786663
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.5512 11.22 156467626
Short 10.2695 6.08 155882012
Short 27.1407 0.19 156742309
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.33 116116852
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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