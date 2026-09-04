NVIDIA Aktie News: NVIDIA steigt am Nachmittag

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,0 Prozent auf 233,06 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'545 Punkten liegt. Bei 234,65 USD erreichte die NVIDIA-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 231,12 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 8'398'784 NVIDIA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.05.2026 markierte das Papier bei 236,54 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 1,49 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 164,07 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Verlust von 29,60 Prozent wieder erreichen.

Für NVIDIA-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,040 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,745 USD ausgeschüttet werden. NVIDIA gewährte am 26.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,46 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 96.22 Mrd. USD gegenüber 46.74 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.11.2026 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass NVIDIA ein EPS in Höhe von 9,26 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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