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03.09.2026 20:27:13

NVIDIA Aktie News: NVIDIA präsentiert sich am Abend stärker

NVIDIA Aktie News: NVIDIA präsentiert sich am Abend stärker

Die Aktie von NVIDIA gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die NVIDIA-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 230,08 USD.

NVIDIA
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Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von NVIDIA zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,5 Prozent auf 230,08 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'632 Punkten notiert. Der Kurs der NVIDIA-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 230,40 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 225,93 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16'427'338 NVIDIA-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 15.05.2026 auf bis zu 236,54 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 164,07 USD. Dieser Wert wurde am 06.09.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NVIDIA-Aktie 40,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für NVIDIA-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,040 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,703 USD ausgeschüttet werden. NVIDIA liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,46 USD gegenüber 1,08 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat NVIDIA 96.22 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 105,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 46.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird am 25.11.2026 erwartet.

In der NVIDIA-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 9,26 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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