NVIDIA Aktie News: NVIDIA verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Um 16:28 Uhr sprang die NVIDIA-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 228,01 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'450 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die NVIDIA-Aktie sogar auf 229,07 USD. Bei 225,93 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten NVIDIA-Aktien beläuft sich auf 6'502'439 Stück.

Am 15.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 236,54 USD. 3,74 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 06.09.2025 auf bis zu 164,07 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 38,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem NVIDIA seine Aktionäre 2026 mit 0,040 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,703 USD je Aktie ausschütten. Am 26.08.2026 lud NVIDIA zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,46 USD gegenüber 1,08 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 96.22 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 46.74 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2027 dürfte NVIDIA am 25.11.2026 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NVIDIA-Aktie in Höhe von 9,26 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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