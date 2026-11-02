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02.11.2026 20:27:13

NVIDIA Aktie News: NVIDIA verteuert sich am Montagabend

NVIDIA Aktie News: NVIDIA verteuert sich am Montagabend

Die Aktie von NVIDIA gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von NVIDIA zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 205,15 USD.

NVIDIA
169.89 CHF 0.76%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr stieg die NVIDIA-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 205,15 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 25'304 Punkten notiert. Bei 209,97 USD markierte die NVIDIA-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 207,60 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 10'517'247 NVIDIA-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 243,37 USD erreichte der Titel am 07.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NVIDIA-Aktie 18,63 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.03.2026 bei 164,28 USD. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 24,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,784 USD. Im Vorjahr hatte NVIDIA 0,040 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NVIDIA am 26.08.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,08 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 96.22 Mrd. USD gegenüber 46.74 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 17.11.2026 werden die Q3 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. NVIDIA dürfte die Q3 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 23.11.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass NVIDIA im Jahr 2027 9,29 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 172.0133 19.03.2027 156740747
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Long 7.1672 11.82 155499175
Long 12.2832 5.84 159380633
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.019 10.08 161992610
Short 11.0945 4.87 161317925
Short 20.2312 1.06 161317923
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -10.87 116116852
Long 10 -12.21 143965845
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Short 16’281.13 8.98 SDBM5U
SMI-Kurs: 14’802.52 02.11.2026 17:30:01
Long 14’174.03 19.88 SLBXRU
Long 13’829.45 13.71 SSDNBU
Long 13’253.37 8.98 SPBS5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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