NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Das Papier von NVIDIA legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,9 Prozent auf 208,54 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 25'783 Punkten liegt. In der Spitze gewann die NVIDIA-Aktie bis auf 209,03 USD. Bei 207,60 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 4'724'326 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 243,37 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NVIDIA-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 31.03.2026 Kursverluste bis auf 164,28 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 21,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,784 USD, nach 0,040 USD im Jahr 2026. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NVIDIA am 26.08.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,46 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 105,85 Prozent auf 96.22 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 46.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

NVIDIA dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2027 voraussichtlich am 17.11.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2028-Finanzergebnisse von NVIDIA rechnen Experten am 23.11.2027.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 9,29 USD je NVIDIA-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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